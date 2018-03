“I Promessi Sposi 2.0” in scena al Giuditta Pasta

Sabato 28 aprile, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, andrà in scena lo spettacolo “I Promessi Sposi 2.0”, un’esilarante parodia teatrale semi dialettale, liberamente tratta dall’omonimo romanzo e fantasiosamente adattata ai giorni nostri.

Un evento, in memoria dell’amico Giovanni Mantegazza, organizzato dal gruppo teatrale “Sèmper Istèss” dell’Associazione Amici dell’Infanzia, con la collaborazione dei Ragazzi dell’ex Convegno Giovanile di Cislago, CRA e SEZIONE SORRISO di FNM, con una duplice, importantissima, finalità: lo spettacolo consentirà di raccogliere fondi da devolvere interamente alle Associazioni onlus “Quelli che…con Luca” di Uboldo – per finanziare lo studio e la ricerca per la cura della leucemia infantile – e “DudùforYou” di Cislago – che opera a sostegno della ricerca oncologica pediatrica.

Sono già stati prenotati 500 biglietti, ma l’obiettivo è quello di raggiungere il SOLD OUT nel più breve tempo possibile. I biglietti, che prevedono un contributo minimo di euro 10.00, possono essere acquistati presso: Academy Cafè via Papa Giovanni XXIII 56 – Cislago (VA); Peps Cafè Lounge Bar via Cavour 113 – Cislago (VA); Circolo Ricreativo Aziendale di FNM – sede di Saronno, rif. Giorgio Nocera; Amici dell’Infanzia tel. 349. 0921774 – email info@amicidellinfanzia.org.