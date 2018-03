“Pronti a collaborare con Fontana per mettere al centro l’impresa”

«L’affermazione in Lombardia di Attilio Fontana e del centrodestra rappresenta un chiaro mandato a promuovere l’eccellenza della nostra regione. Il nuovo Presidente della Lombardia dovrà continuare a lavorare sulla competitività delle imprese ma soprattutto migliorare la competitività del contesto nel quale le imprese operano». Questa la prima dichiarazione da parte del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, riguardo le elezioni regionali di domenica 4 marzo.

«Un vero processo di semplificazione e sburocratizzazione è diventato improrogabile – prosegue Bonometti – per rendere il sistema lombardo ancora più performante, portare a compimento opere infrastrutturali strategiche come la Pedemontana, puntare sulla qualificazione del capitale umano e lo sviluppo di competenze specialistiche richieste dal mercato in “ottica 4.0”, favorire una politica di attrattività degli investimenti produttivi, incentivare ulteriormente l’innovazione delle imprese».

«Da parte di Confindustria Lombardia c’è la piena disponibilità a collaborare fattivamente con il governatore e la nuova giunta, per garantire a tutti territori della Lombardia le condizioni necessarie alla crescita e al benessere sociale: mettiamo l’impresa al centro, perché l’industria è il motore non solo della nostra regione ma dell’intero Paese»