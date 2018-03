Protezione civile: codice giallo per neve fino a domenica

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’(codice giallo) per rischio neve su tutta la regione fino alla mezzanotte di domenica 04 marzo.

SINTESI METEOROLOGICA – Per la giornata di domani 03/03, si prevedono dal primo mattino precipitazioni a partire dai settori sudoccidentali della regione, tendenti a deboli diffuse su pianura e Appenino, deboli sparse altrove. Dal pomeriggio-sera di domani 03/03, precipitazioni in esaurimento. Il limite neve e’ atteso attorno ai 400metri. Sara’ possibile, a tratti e

localmente, neve o pioggia-mista-neve oppure pioggia che gela al suolo fino in pianura, con accumuli in pianura al piu’ attorno a 1 cm. Accumuli nevosi sopra i 600 metri mediamente tra i 5 e 10 cm. Per la giornata di domenica 04/03, prevista debole

instabilita’ dal tardo pomeriggio-sera; anche se non si attendono precipitazioni significative, permarra’ il rischio

ghiaccio/pioggia che gela al suolo: si raccomanda quindi di mantenere un’adeguata attenzione ed attivare tutte le misure

ritenute necessarie per la rimozione della neve e per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

INDICAZIONI OPERATIVE – Si conferma che le problematiche principali per rischio neve sono legate soprattutto a possibili difficolta’ e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario.

A causa delle basse temperature, non si possono escludere problemi anche sulla fornitura dei servizi essenziali (elettricita’, acqua, gas). Al momento si segnalano chiusure sulla rete autostradale (A21 tra Piacenza e Brescia) e conseguenti rallentamenti sulla viabilita’ provinciale, ma tutte le strutture di competenza sono attive e la situazione e’ monitorata e sotto controllo.

POSSIBILE FORMAZIONE GHIACCIO – Su tutto il territorio regionale, in particolare sulle infrastrutture e all’interno

delle aree metropolitane, si segnala di prestare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio al suolo e sul manto stradale.

Possibili fenomeni di pioggia che gela al suolo (o al contatto con oggetti prossimi al suolo quali alberi, cavi, apparecchiature).

DOMENICA 04 MARZO – Nella giornata di domenica 04/03, anche se non si attendono precipitazioni significative, permarra’ il rischio ghiaccio/pioggia che gela al suolo: si raccomanda quindi di mantenere un’adeguata attenzione ed attivare tutte le misure ritenute necessarie per la rimozione della neve e per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Si chiede pertanto ai sistemi locali di Protezione civile di mantenersi in una fase operativa di ‘Attenzione’, cioe’ di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto in caso di necessita’, congruenti a quanto previsto

nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi

connessi. Qualsiasi modifica sulle previsioni meteo verra’ tempestivamente comunicata.

SEGNALAZIONI – Si chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile

regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it