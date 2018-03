“Prova di alcol” in scena al Melo

L’Università del Melo (via Magenta 3) ospita venerdì 9 marzo, alle 21, lo spettacolo “Prova di alcol”, di e con Pietro Caburosso.

Drammaturgia Pietro Caburosso e Loriano Della Rocca. Organizzazione generale e aiuto regia Anna Sella. Regia Loriano Della Rocca.

Piero –“Pierino” (Pietro), entra in scena e inizia il suo racconto al pubblico partendo a ritroso nel tempo. Alterna momenti di vita sofferente, ancora pregnanti di emozione, ad altri di lontano e oramai deciso distacco dai fatti che lo hanno legato a quel suo dramma. Con semplicità e un evidente bisogno di confidarsi si apre all’incontro con gli spettatori, lasciando che le sue parole si snodino facili, inframmezzando riflessioni e fatti che mano a mano ricompongono ciò che ha VISSUTO. In suo aiuto alcune voci registrate lo accompagnano a tratti. Sono parole di materno rimprovero, buoni consigli di benevolo soccorso, sempre amorevoli. Sono tutte voci di donne: – madri, nonne, amiche, compagne, che lo hanno sorretto nella sua lotta per uscire dal BUIO, verso la sua ‘resurrezione’. Presenze costanti nella sua immaginazione; voci necessarie di ‘madonne’ che confortano, utili a contrastare il delirio dell’alcol. Alcune – reali, altre presunte, ma voci tutte giuste ad affrontare l’incombenza che lo invade, mentre si fa sfocata l’incerta figura paterna. In sottofondo echi di musiche e ritmi della Grecia (una specie di seconda patria per Piero), a suggello di momenti culminanti dello spettacolo. Un racconto, quello di Piero che evidenzia un tempo in cui sentiva ‘necessario’ arrendersi al facile ‘stordimento’ dell’alcol, comune succede a tanti, rifuggendo fatiche e compiti del confronto con la vita. Ora però sulla scena, a contrasto di un passato di dipendenza pericolosa, si sommano gli anni di una ‘Prova coraggiosa’ che ha permesso di riappropriarsi di tutto se stesso, ritrovando dignità e senso dell’esistenza.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Appuntamento in Sala Dragoni, al Melo, via Magenta 3, venerdì 9 marzo, ore 21.

Info: 0331 708224, udm@melo.it