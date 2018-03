Prima prova tricolore, Crugnola è sul podio del “Ciocco”

Con una gara di alto profilo, il varesino Andrea Crugnola ha conquistato il secondo posto assoluto al Rally del Ciocco, prima tappa del Campionato Italiano 2018 e gara sempre molto attesa da piloti e appassionati.

Il 28enne di Calcinate del Pesce, sulla Ford Fiesta R5 del team HK Racing navigata da Danilo Fappani, si è tolto di dosso i problemi registrati al “Laghi” di settimana scorsa ed è stato il rivale più insidioso per il vincitore Paolo Andreucci, l’alfiere Peugeot campione tricolore in carica e dieci volte “scudettato”. Partito con un po’ di cautela, Crugnola è poi cresciuto con il passare delle ore, tanto da vincere ben quattro prove speciali: Renaio 1 e 2, Careggine 2 e il Ciocco 2. Risultati che hanno permesso ad Andrea di scavalcare altri pretendenti al trono come Campedelli (terzo), Michelini (quinto) o i due “giapponesi volanti” Katsuta e Arai, pupilli di Tommi Makinen. Alla fine il suo ritardo è stato di 20″8 dall’accoppiata Andreucci-Andreussi.

Il podio del Ciocco 2018 (foto L. Roncari / VareseNews)

Niente male quindi l’esordio nell’Italiano 2018 per il talento del volante varesino, che è solo alla seconda gara con Fappani e che più in generale deve abituarsi a vettura e avversari. Il suo risultato è pesante tanto più che il “Ciocco” si è rivelato amaro per alcuni rivali in ottica tricolore: sia Scandola sia Nucita sono stati infatti costretti al ritiro così come Testa e Pollara.

«Sono super contento per come è andato il weekend, non abbiamo nulla da recriminare – spiega Crugnola a fine gara – Il nostro primo obiettivo era quello di andare sul podio e ci siamo riusciti da secondi; era fondamentale fare punti. Il “Ciocco” si è dimostrato difficile come sempre ma siamo riusciti a vincere anche qualche prova e siamo abbastanza in linea con i tempi degli altri: insomma, un fine settimana decisamente positivo che ci fa ben sperare in vista di Sanremo». In Liguria, seconda tappa del CIR, si correrà tra l’11 e il 14 aprile prossimi.

DE TOMMASO IN CHIAROSCURO

De Tommaso in gara (foto L. Roncari / VareseNews)

L’altro pilota varesino al via del “Ciocco”, anche con buone ambizioni, era Damiano De Tommaso a bordo di una Peugeot 208 ufficiale di classe R2B. Il 22enne di Brebbia (in gara con Michele Ferrara) è stato autore di una prova un po’ al di sotto delle speranze della vigilia e ha chiuso al 18° posto assoluto, ovvero il terzo tra gli Junior (e di classe) alle spalle di Ciuffi e Mazzocchi, forse anche rallentato da qualche noia ai freni. «La nostra prestazione non è stata molto positiva – ha ammesso De Tommaso subito dopo l’arrivo – ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno: sono stati bravissimi gli avversari, noi cominciamo con un terzo posto che per ora va bene. Adesso però inizieremo subito a lavorare per essere più pronti nelle prossime gare».