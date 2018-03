Prove di autovelox in via Sanvito e via Giordani

Si fanno le prove in alcuni punti di Varese degli autovelox, che trasformeranno i Velo Ok da “dissuasori” a dispensatori di multe per i trasgressori del Codice della strada.

Quello che ha comunicato qualche giorno fa il comando della polizia locale di Varese sta diventando realtà: e tra i primi Velo Ok che diventeranno “operativi” ce n’è uno situato in un posto sensibile della città, quello di via Silvestro Sanvito, davanti al Carrefour, il luogo del tragico incidente mortale dell’aprile scorso, dove morirono Giorgio Alberti e Alessandra Zecchi.

Qui, come in via Giordani, sono state fatte le prove tecniche del dispositivo che permette di “fissare” le trasgressioni e comminare le multe.

Il dispositivo, dopo le prove tecniche, sarà in funzione nei prossimi giorni e sarà “itinerante”: si sposterà infatti da un velo Ok all’altro.