Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di patrocini, partenariati e contributi

«Collaboriamo per far crescere la città, ponendo al centro i cittadini e la valorizzazione di Varese. L’amministrazione c’è».

E’ questo uno degli obiettivi del nuovo avviso pubblicato dal Comune di Varese per l’assegnazione di patrocini, partenariati e contributi per chi organizza iniziative a Varese in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva.

L’avviso è il risultato della nuova disciplina in materia di patrocini, partenariati e contributi per attività di sussidiarietà approvata dal Consiglio comunale il 30 novembre 2017. Nell’avviso rivolto agli enti del terzo settore, gli enti ecclesiastici, le pubbliche amministrazioni e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, comunque privi di scopo di lucro, l’accento viene posto su tutte le iniziative che avranno una forte ricaduta positiva per Varese e che apporteranno una significativa crescita e valorizzazione della comunità e dell’immagine della città e del suo territorio.

Le attività proposte dovranno essere senza finalità di lucro e sarà data priorità alle iniziative realizzate sul territorio del Comune di Varese.

Le iniziative e le attività svolte al di fuori di esso potranno comunque essere ammesse al patrocinio, partenariato o contributo a condizione che, oltre al rispetto dei criteri indicati nell’avviso, siano comunque evidenti le ricadute concrete per la comunità locale, così come anche delineate all’interno del piano per il rilancio turistico della città di Varese realizzato dall’amministrazione comunale.

«Nel corso dei prossimi mesi verranno pubblicati altri avvisi analoghi relativi ad iniziative nei quartieri e per la valorizzazione di iniziative giovanili – spiega l’amministrazione – Questo sistema consente di creare in prospettiva una vera programmazione in grado di valorizzare al meglio le iniziative culturali della nostra città e le scelte saranno tese a premiare il livello qualitativo».

La manifestazione di interesse, indirizzata all’Area VII – Servizi culturali museali e turistici dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2018 a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.varese.legalmail.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varese (via Sacco n.5).

Per informazioni e per consultare l’avviso pubblico: http://www.comune.varese.it/altri-bandi