In pullman a Trento per tifare Openjobmetis

La sconfitta di misura rimediata a Pistoia non ha certo tolto l’entusiasmo ai tifosi della Openjobmetis Varese e in particolare ai responsabili del trust “Il basket siamo noi” (QUI l’articolo sulle recenti elezioni interne) che stanno organizzando la trasferta di sabato 10 marzo a Trento.

Il viaggio in pullman sarà effettuato in giornata, con ritrovo al palasport di Masnago alle 11.30 e partenza a mezzogiorno. La partita è in programma dalle ore 20,30, il viaggio di ritorno inizierà subito dopo la fine del match.

Il viaggio sarà organizzato con almeno 30 partecipanti (in tal caso si viaggerà con mezzi propri); il costo complessivo di pullman e biglietto sarà determinato in base al numero delle adesioni: tra i 30 e i 40 partecipanti il viaggio costerà 43 euro, tra i 40 e 50, 38 euro. Per i non associati al trust è previsto un aumento di 5 euro. In ogni caso il tagliando di ingresso al PalaTrento costerà 18 euro.

Chi volesse partecipare può prenotare entro e non oltre le ore 19 di venerdì 9 marzo telefonando all’agenzia “Giuliani Laudi” al numero 0332 231139 (apertura: lunedì-venerdì 9-12,15 e 15-19; sabato 9-12,15). Il pagamento della quota di partecipazione andrà saldato direttamente sul pullman.