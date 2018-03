Puzze, Ats in Commissione territorio

«Un incontro positivo, con diversi cittadini presenti. I responsabili di Ats hanno illustrato la metodologia utilizzata per verificare la situazione sanitaria locale analizzando ricoveri, decessi per tumori, malattie cardiovascolari, da cui è risultato che la situazione oggi in Gavirate è nella media, poco sopra allo standard provinciale».

Questo il bilancio della riunione della Commissione Territorio (presidente Gianni Lucchina) riunitasi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì nella mansarda della villa Ponce del Leon a Gavirate, secondo intervento degli esperti – dopo quello di Arpa Lombardia – interpellati nel quadro di un problema che da anni viene percepito in una zona della cittadina: i miasmi.

Puzze, cattivi odori che hanno messo sul piede di guerra numerosi cittadini nella zona di viale Ticino (nella foto).

E a anche sul tema è emerso «il massimo impegno anche se queste non sono situazioni pericolose per la salute, ritenute situazioni di disturbo e fastidiose, ma che vanno affrontate sul piano ambientale», ha riportato Lucchina.

«I dati ci indicano una maggiore tranquillità sulla ricaduta di tale situazione sulla salute dei cittadini. Ats si è impegnata in Commissione a proseguire il lavoro di monitoraggio e prevenzione, e segnalazione di eventuali sbilanciamenti delle situazioni di decesso o ricoveri».

Insieme all’impegno di Arpa c’è dunque l’impegno di riavviare i famosi “nasi” ed installare centraline specifiche alla individuazione di tali emissioni.

«La Commissione – conclude Gianni Lucchina – ha svolto e svolgerà un lavoro importante di informazione coinvolgimento e trasparenza per dare risposte concrete ai cittadini. Essere informati e condividere percorsi e scelte e uno tra gli aspetti più importanti che un amministratore possa garantire ai cittadini ed e un diritto dei cittadini. Ci siamo lasciati con l’impegno reciproco di proseguire con qursto metodo anche nel prossimo futuro».