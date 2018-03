Dopo qualche giorno di “primavera” arriva il maltempo

(Foto di un lettore su Instagram di Varesenews)

Appena una settimana si parlava di “temperature polari”, oggi sembra quasi che siamo alle prese con i primi accenni di primavera ma non illudetevi troppo, nel week end è in arrivo il maltempo.

Lo dicono le previsione realizzate dal Centro Geofisico Prealpino che per sabato e domenica prevedono un lievissimo calo delle temperature rispetto a giovedì e venerdì e, soprattutto, l’arrivo della pioggia.

Sabato il cielo sarà coperto con deboli piogge, anche se in temporanea attenuazione in serata. Il clima non sarà freddo (minime e massime sono fissate tra i 5 e i 10 gradi).

Domenica è prevista giornata grigia a causa del cielo coperto e con pioggia. Le temperature tra 8 e 12 gradi.

Il Centro Geofisico Prealpino realizza anche un meteogramma con le previsioni esatte per tutte le fasce orario della giornata: