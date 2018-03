“Quanto ci costano i disagi del Pronto Soccorso?”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al direttore generale dell’ASST Settelaghi che Fabrizio Mirabelli, consigliere comunale a Varese, ha scritto dopo la lettura della lettera pubblicata da Varesenews sul pronto Soccorso.

Egregio Direttore Generale dell’Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi, dott. Bravi,

al Pronto Soccorso continuano a verificarsi vergognosi disagi. Come sempre successo, con regolarità, dall’inaugurazione del monoblocco, costato più di 120 milioni di euro, avvenuta più di dieci anni fa. Ciò avviene nonostante l’eroico impegno, riconosciuto da tutti, del personale medico e paramedico, costretto a lavorare, in prima linea, in condizioni indegne di una città europea. Ormai è evidente che si tratta di un problema di gestione.

Lei che, tra le altre cose, dovrebbe garantire un funzionamento del Pronto Soccorso efficiente e conforme alle salate tasse che paghiamo noi cittadini cosa ha fatto e cosa sta facendo per risolvere questa problematica che, in barba a tutte le promesse che sono state fatte, non è stata mai risolta? Cosa ha fatto e cosa sta facendo Regione Lombardia, da cui dipende, in massima parte, la nostra sanità?

Sarebbe interessante saperlo, perché è veramente intollerabile che quando i cittadini usufruiscono di una prestazione sanitaria ricevano, poi, a casa, una lettera con cui li si informa di quanto siano costati alla collettività, mentre nessuno si assuma mai la responsabilità dei malfunzionamenti della sanità. Quanto costano alla collettività questi reiterati disagi?

Rimanendo in fiduciosa attesa di una Sua cortese risposta, colgo l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.