Quanto guadagna un consigliere regionale?

Dopo la campagna elettorale, i contenuti della proposta politica e l’opinione degli elettori che si è espressa nelle urne c’è un “bilancio di previsione” che val la pena sottolineare dopo questa tornata di elezioni regionali: quello che riguarda la retribuzione dei nuovi eletti.

Il tema non è per nulla nuovo ma le cifre in gioco non hanno mai smesso di creare un certo scalpore. Per andare subito al sodo, e premettendo che ci sono alcune considerazioni da fare, stiamo parlando grosso modo di cifre che possono andare dai 10 ai 13mila euro lordi al mese. A tanto equivale l’ammontare della retribuzione di ognuno degli 80 consiglieri che compongono il Consiglio regionale.

A questa cifra si arriva sommando le tre componenti principali della retribuzione che sono l’indennità di carica (l’importo mensile ammonta a euro 6.327 euro lordi, per dodici mensilità), il rimborso forfettario per l’esercizio del mandato (che ammonta a euro 4.218, euro per dodici mensilità) ed, infine, l’indennità di funzione.

L’ultima voce è corrisposta a seconda della carica ricoperta: 2.160 ai Vice Presidenti del Consiglio, al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e ai Presidenti dei Gruppi consiliari; 1.620 ai Segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle commissioni permanenti e ai Sottosegretari; 1.080 ai Vice Presidenti delle commissioni permanenti, ai Presidenti delle commissioni speciali e di inchiesta, al Presidente delle Giunta delle elezioni e al Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione; 540 ai Segretari delle commissioni permanenti, ai Vice Presidenti delle commissioni speciali e d’inchiesta, al Vice Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione e al Vice Presidente della Giunta delle elezioni.

In sostanza l’ingresso in Consiglio regionale significa un assegno mensile complessivo che, a seconda degli incarichi ricoperti, può variare tra gli quasi 11mila euro del Consigliere semplice e i 13mila del Presidente.

Questi costi sono vigenti dal 2013 quando venne approvata una norma per ridurre gli stipendi, prima erano più alti.

In tutto questo è sempre opportuno tenere presente che fare attività politica con serietà ha dei costi che servono a mantenere collaboratori, attività di studio e di segreteria e, inoltre, molti consiglieri versano una parte delle proprie entrate anche per il sostentamento dell’attività di partito.

Detto questo è evidente che si tratta di cifre molto alte per qualsiasi normale cittadino, anche fatte le dovute precisazioni (come ad esempio quella che le indennità di carica e di funzione sono indicate al lordo delle imposte fiscali e degli altri eventuali oneri di legge). Se proprio è così difficile abbassarle, se non altro, i nuovi eletti dovranno dimostrare quotidianamente di meritarsele.