I Quartetto Noûs in concerto all’Auditorium

Un atteso ritorno a “Giovani talenti alla ribalta”, quello del Quartetto Noûs, ospite della stagione musicale dell’Endas varesino sabato 10 marzo a quattro anni del suo debutto per l‘Endas nell’aprile del 2014, proprio all’inizio della sua carriera. Da allora la formazione dei violinisti Tiziano Baviera e Alberto Franchin, della violista Sara Dambruoso e del violoncellista Tommaso Tesini si è imposta come uno dei quartetti più interessanti del panorama italiano, ottenendo già nel 2015 il Premio “Piero Farulli”, assegnato alla migliore formazione cameristica emergente nell’anno in corso, nell’ambito del XXXIV Premio “Franco Abbiati”, della critica musicale italiana. Si è esibito, tra l’altro, per la Società del Quartetto di Milano e le Settimane Musicali di Stresa.

Per questo ritorno a Varese la cornice non sarà il consueto Auditorium del Liceo Musicale ma il prestigioso Salone Estense di via Sacco, una sala più ampia e soprattutto con un’acustica ideale per la musica da camera con gli archi. Il programma subisce una variazione rispetto a quanto annunciato per quanto riguarda Franz Joseph Haydn, del quale sarà eseguito il Quartetto in Sol maggiore op. 77 n. 1 al posto del previsto Quartetto in Re minore op. 76 n. 2. Restano confermati il Quartetto n. 9 op. 117 di Šostakovič ed il Quartetto op. 18 n. 4 di Beethoven.

Programma

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809): Quartetto in Sol maggiore op. 77 n. 1

Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975): Quartetto in Mi bemolle maggiore n. 9 op. 117§

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Quartetto in Do minore op. 18 n. 4

Biglietti: 13 euro/ Biglietti ridotti: 10 euro

(ridotti per soci Endas, soci Amici dell’Arte, Amici della Lirica, allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, allievi del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese). Prevendita abbonamenti e biglietti: Strumenti Musicali Molteni, via Bizzozzero, 18 – tel. 0332 283506.