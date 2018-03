In quattrocento di corsa per ricordare Laura Prati

“Non si usi violenza contro le donne!” E’ questo il messaggio mandato dai 400 podisti protagonisti a Cardano al Campo alla 6^ edizione del Memorial Laura Prati, la sindaca uccisa nell’estate 2013.

Da sei anni a questa parte l’Associazione Laura Prati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cardano, e con l’impegno delle associazione sportive Club Ciclistico Cardanese e Atletica Casorate, danno vita al Memorial Laura Prati con lo scopo di tenere sempre vivo in mezzo a noi il suo ricordo. La manifestazione valeva anche come terza e ultima prova del circuito TRITEN.

Per l’occasione quest’anno è stata realizzata una t-shirt con stampata la frase “Non si usi violenza contro le donne” scelta dai ragazzi delle scuole cardanesi, in particolare dai componenti del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) presenti alla manifestazione insieme alla professoressa Maria Grazia Aspesi e l’assessore alla cultura Andrea Franzioni. Con il ricavato della manifestazione verrà fatta una donazione alle Scuole Secondarie di Cardano al Campo per le esperienze pratiche e le attività svolte.

Prima del via il doveroso minuto di silenzio in memoria di Laura. Alle 9,30 partenza dalla rettilinea via Milano, mentre l’anello del percorso – 5 chilometri da ripetere due volte – rimane immutato rispetto alle altre edizioni con prima parte in leggera ascesa attraversando il cuore della città compensata dalla seconda parte in leggera discesa che riporta gli atleti in via Milano.

Nella gara competitiva (301 iscritti e 261 classificati) si è imposto il forte portacolori del Project Sport Vco di Verbania Marco Giudici nel tempo di 32’34. Alle sue spalle conquista la piazza d’onore Giuliano Bossone (ASD Caddese, 33’47”) con terzo posto per Jaafari Badr dell’Atletica Gavirate (in 33’56”) precedendo nell’ordine Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia, 34’07”) ed il nostro Andrea Erario (34’09”).

Tra le donne la vittoria è per Ilaria Zaccagni (Cus Pro Patria, 38’18”), precedendo nell’ordine Valentina Dameno (Atl. Ovest Ticino, 38’31”) e Lisa Migliorini (Runner team ‘99, 39’19”), quarta la master dell’Atletica Paratico Nives Carobbio (39’24”), quinta Giulia Merola (Atletica Cesano Maderno, 40’01”), 9^ e prima delle varesine Rosanna Urso (Athlon Runners, 40’59”).

Prima delle premiazioni finali, un nobile pensiero con parole toccanti per ricordare Laura Prati sono state rivolte dal marito Pino Poliseno, dal sindaco di Cardano Angelo Bellora e dall’ex vice sindaco Costantino Iametti.

«Abbiamo chiuso – raccontano gli organizzatori – con un arrivederci al prossimo 7° Memorial Prati manifestazione dalle due finalità: quella di ricordare Laura Prati e nel suo nome portare avanti delle iniziative a sfondo sociale».