Quel giorno buio in cui rapirono Aldo Moro, il ricordo dei lettori

Il rapimento di Aldo Moro è un episodio che ha scritto un capitolo doloroso e indelebile nella storia del nostro paese.

La vicenda ha avuto grandi conseguenze sul piano politico ma ancor di più nell’immaginario e nei ricordi della gente che in quel momento visse l’apice della stagione buia del terrorismo italiano.

Chi ha vissuto quei momenti ricorda distintamente cosa accadde e quali furono le emozioni provate.

(Qual è il tuo ricordo di quei giorni? Raccontacelo qui)

Emblematico il racconto di Gianni Geraci, a quell’epoca a lezione di educazione artistica al liceo scientifico di Luino.

“Ricordo ancora l’ingresso del bidello (il mitico Sergio) con un biglietto. La professoressa Guenzani, dopo averlo letto, ci disse che, in seguito al rapimento di Aldo Moro e all’uccisione della sua scorta da parte delle Brigate Rosse, i sindacati, avevano proclamato uno sciopero generale e ci invitava ad aderire con lei a questo sciopero. Siamo usciti dall’aula e, Invece di andare a casa, ci siamo autoconvocati in “assemblea degli studenti”. In qualunque altro momento un’autoconvocazione avrebbe suscitato le ire del preside Alfré che, invece, quel giorno, era lì con noi e ci ascoltava mentre ci chiedevamo cosa potevamo fare. (…) Era diventato chiaro che eravamo tutti sulla stessa barca e che, prima ancora delle idee diverse, c’era l’amore per quella democrazia che ci permetteva di esprimerle. Ed è grazie a quel clima di unità che l’Italia è riuscita a superare uno dei passaggi più delicati della sua storia. E ripensando a quel giorno spero davvero tanto che quello stesso clima possa tornare e spazzare via tutto l’odio che si legge nei post che certi “leoni della tastiera” ci propinano ogni giorno”.

Intenso anche il ricordo lasciato su Facebook di Edoardo Zin, professore di Casciago:

“Quaranta anni fa. Ero ad una riunione presso la sede dell’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati). Con me c’erano Cesare Scurati, docente di pedagogia alla “Cattolica” e Gian Leonildo Zani, pedagogista ed esperto in pedagogia comparata. Sotto la presidenza di Maria Federici, stavamo preparando un piano curricolare (così si chiamava allora!) per i ragazzi delle elementari frequentanti i corsi d’italiano all’estero. Entrò la segretaria e strillò:” Hanno rapito Moro!”. Maria Federici, che era stata collega di Moro alla Costituente, prese il suo bastoncino, si alzò, ma cadde sulla sedia, impallidita. Le diedero un bicchiere di acqua. La riunione venne sospesa e noi tre cercammo di avere altre notizie, scendendo sulla via: All’uscita del portone del palazzo di piazza Firenze, nel cuore della Roma “politica”, fummo subito fermati da soldati in tenuta da guerra che ci intimarono di ritornare indietro: Roma era blindatissima! Passarono le ore e noi vivevamo come sequestrati. Ci riunimmo nella sala di un’altra associazione e dalla televisione seguimmo gli eventi. Quando ci fu permesso di uscire, ci avviammo in albergo. Nella stanza francescana che mi ospitava, pensai alla parole he ci disse Moro durante un non programmato incontro presso la sede romana della Comunità di Taizè:” Voi, giovani, pensate che noi politici abbiamo un’autorità immensa, che possiamo fare e disfare in un solo colpo. Niente di più falso. Noi dobbiamo fare sintesi e ciò è ancor più faticoso e incerto!”.