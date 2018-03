“Quello che non so di lei” al cineforum delle Arti

Giovedì 15 marzo al Cineforum del Cinema delle Arti è in programma un film drammatico, appena uscito nelle sale, diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner e Eva Green: Quello che non so di lei.

Ambientato tra Parigi e la campagna vede protagonista la scrittrice Delphine de Vigan (Emmanuelle Seigner), vittima di un blocco creativo dopo il primo romanzo. Al best seller dedicato alla figura di sua madre sono seguite una serie di lettere anonime che l’accusano di aver dato la sua famiglia in pasto al pubblico.

Tra Delphine e l’autrice delle lettere minatorie si instaura una relazione morbosa che rasenta l’ossessione: l’affascinante L. (Eva Green) si atteggia ad amica e confidente della fragile Delphine, servendosi in realtà della sua personalità manipolatrice per prevalere sulla donna e assumere il controllo della sua vita.

Introduzione e commento saranno a cura del critico cinematografico Angelo Croci.