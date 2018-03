I racconti “legali” di Cortisonici Ragazzi

Cortisonici Ragazzi, la sezione riservata agli under 18, per la quindicesima edizione del Festival Cortisonici, a Varese dal 3 al 7 aprile, racconta “Tutta un’altra storia”, nell’ambito del progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Varese e Regione Lombardia, per promuovere i racconti legati all’impegno contro la criminalità organizzata: sono dieci i film selezionati che verranno proiettati la mattina del 6 aprile durante il concorso della sezione ragazzi.

I cortometraggi saranno valutati dalla Giuria Giovani composta da alcuni ragazzi del Liceo Classico Cairoli, con i quali il team di Cortisonici sta portando avanti un percorso di approfondimento avviato da settembre 2017, attraverso laboratori e incontri in classe. E sono sempre gli studenti i destinatari dell’incontro del 14 marzo dalle 14.00 alle 16.30 nella sala di Fillmstudio90 con Monica Zappelli, sceneggiatrice, regista e scrittrice i cui lavori seguono un percorso di denuncia dei mali della società civile italiana: Monica Zappelli è infatti la sceneggiatrice di film come “I cento passi” (2000, regia di Marco Tullio Giordana) e “Lea” (2015, regia di Marco Tullio Giordana), due pellicole che raccontano storie di lotta alla mafia. Durante l’incontro i ragazzi potranno discutere direttamente con la sceneggiatrice, per valutare con il suo supporto i cortometraggi della sezione Cortisonici Ragazzi nell’ambito del progetto “Tutta un’altra storia”.

E dopo l’incontro con i ragazzi della Giuria Giovani, la sala di Filmstudio90 apre le sue porte al pubblico con uno degli appuntamenti in attesa del festival: un evento aperto a tutti, con Monica Zappelli che introdurrà la proiezione del film biografico “Lea”, basato sulla reale vicenda di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dall’ex-fidanzato mafioso. Appuntamento quindi per tutti coloro che siano interessati a conoscere la sceneggiatrice e vedere il film per il 14 marzo, alle 17.00 a Filmstudio90.

Ecco l’elenco dei cortometraggi selezionati per Cortisonici Ragazzi 2018 e che verranno presentati al pubblico varesino la mattina di venerdì 6 aprile:

1. A tavola con il boss (1’10’’ – 2016) – Scuola Secondaria A.Moro/Melegnano – Coord. Nadia Zollo

2. Chiamata ad un amico (2’57’’ – 2018) – Anna Corbetta e Lucini Rossana/Saronno

3. La mafia uccide, il silenzio pure (2’28’’ – 2018) – Chiara Marelli, Matilde Colombo, Evelina Ryabko, Beltran Lubiani, Matteo Clerici, /Venegono Inferiore

4. La mafia uccide “Graziella Campagna” (1’55’’ – 2018) – Isiss Don Milani Liceo Artistico/Venegono Inferiore/Luigi Marino

5. Un eroe come tanti (4’08’’ – 2018) – Francesco Rosa, Stefano Innocenti, Lorenzo De Palma, Davide Tenti, Davide Foli, Andrea Paganini / Gorla Maggiore

6. Una vita in ostaggio (05’51’’ – 2018) – Isiss Don Milani Liceo Artistico – Venegono Inferiore / Luigi Marino

7. Vittime di paura (05’23’’ – 2018) – Sonia Garzelli, Ester Noemi Crupi, Alexandra Benati, Gianluca Parisi / Fagnano Olona

8. Decido io (03’24’’ – 2017) – Isiss Daverio Casula / Varese – Paolo Martarelli

9. Libero per me (05’08’’ – 2018) – Francesca Picarelli Perrotta / Varese

10. Contraffazione (02’12’’ – 2018) – IC Induno Olona / Pantaleo Andrea, Amoroso Michele, Ferracini Fabio

Inoltre fuori concorso sarà proiettato:

Gang Wars (12′ – 2018) – Classe 2B Scuola Secondaria di Primo Grado “Pellico” di Varese

