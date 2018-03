I RadioAut presentano il loro primo singolo, ricordando un amico che non c’è più

Il 28 marzo è una data da segnare sul calendario. È il giorno fissato per l’uscita del primo singolo dei RadioAut, band varesina nata nel 2014 da un’idea di Andrea Faraci, cantante e compositore di testi e melodie del gruppo. Le tracce presenti nel primo lavoro dei RadioAut sono Nino e In ogni nota (B side) e saranno in vendita dal 28 marzo in tutti i digital store e le piattaforme di streaming: il ricavato derivante dalla vendita di questo inedito sarà devoluto alla scuola in Nepal fondata in memoria di Paolo Rindi, componente della band tragicamente scomparso in Val Grande nel 2016.

La prima uscita “ufficiale” è fissata proprio per mercoledì 28 marzo a Barasso, al Prins Willem, storico locale culla di molte band emergenti del panorama musicale di casa nostra.

«Il desiderio era ed è tuttora quello di scrivere unicamente inediti in italiano che raccontino la vita quotidiana in tutte le sue sfaccettature. La formazione ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni fino ad arrivare a quella attuale: Andrea Faraci alla voce, Marco Baragetti e Andrea Addabbo alle chitarre, Mattia Gadda al basso e Marco Verduci alla batteria – racconta Faraci -. Ogni componente porta negli arrangiamenti dei pezzi tutto ciò che lo caratterizza come musicista, ed è proprio nel confronto e nello scambio di idee dove risiede la forza del progetto. “Nino” è una storia di strada, di vita vera, che cerca di ricordare quanto sia importante perseverare nel raggiungere la felicità e cambiare la propria vita – spiega Faraci -. “In Ogni Nota” è una canzone scritta per ricordare un caro amico e componente della band che non è più tra noi: Paolo Rindi. L’intero ricavato derivante dalla vendita di questo inedito sarà devoluto alla scuola in Nepal fondata a suo nome».