Raffaele Cattaneo torna in Giunta dopo 5 anni ma all’Ambiente

Raffaele Cattaneo torna a ricoprire un assessorato regionale. Nella nuova Giunta Fontana c’è anche l’ex presidente del Consiglio regionale lombardo ed esponente di Noi con l’Italia.

Nei giorni scorsi Cattaneo sembrava in lizza per l’assessorato ai Trasporti, tema ben conosciuto durante la sua esperienza regionale ma la Lega ha voluto trattenere per se una posizione così di peso affidandola a Claudia Maria Terzi.