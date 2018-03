Rally dei Laghi 2018, il riassunto completo di VareseNews

Il “Rally dei Laghi” è l’occasione, anno dopo anno, per festeggiare e per seguire da vicino il mondo dell’automobilismo sportivo della nostra provincia. Per questo VareseNews copre – da ormai sei anni – la gara motoristica con un servizio che affianca ad articoli e immagini anche un liveblog, nel quale il rally è raccontato minuto per minuto. Da un paio di edizioni inoltre non manca anche una copertura video con alcune dirette prima, durante e dopo la gara.

Uno sforzo notevole supportato dagli sponsor (in questo caso “Marazzato Auto“, “Chicco d’oro” e “FAI – Collezione e Villa Panza“) ma ripagato, ogni volta, dalla grande attenzione da parte dei lettori che anche quest’anno sono stati davvero molto numerosi come dimostrano le cifre – certificate – che trovate qui sotto. Oltre ai dati, in questo articolo trovate anche tutti i link utili per rivivere l’intero Rally dei Laghi 2018, che passerà alla storia per le incredibili condizioni meteo e per la prima vittoria assoluta di Giò Dipalma e di una Skoda.

LIVEBLOG E ARTICOLI

Su VareseNews – periodo 1/23 marzo – tra articoli, fotografie e video (esclusi quelli su Facebook) abbiamo registrato oltre 250mila pagine viste, come certifica il sistema Shinystat. L’articolo principale è stato quello che conteneva il liveblog, seguito da quello di cronaca nel quale si celebra la vittoria di Dipalma e “Cobra”. Molti gli accessi “macinati” anche dal vademecum con le principali indicazioni, dall’elezione della miss e dalla curiosità dell’auto sponsorizzata dai produttori di marijuana (legale).

Il liveblog, sistema che permette in tempo reale di integrare notizie scritte, immagini, commenti, video e link vari, è stato seguito da quasi 24mila utenti unici, ha ricevuto quasi 44mila visite per un collegamento totale di 220.700 minuti (o 3.666 ore, o se preferite quasi 153 giorni…). Record assoluto rispetto a tutte le precedenti edizioni. I dati sono rilasciati da Scribblelive, la società fornitrice del servizio. Di seguito i link a (quasi) tutti gli articoli

– Il liveblog

– Miss Rally

– La presentazione

– I piloti da fuori Varese

– L’ippodromo si prepara

– Il lancio del talk show

– I favoriti

– Le informazioni principali

– La prima giornata di gara

– La conclusione

– Tutti i podi

TUTTE LE IMMAGINI

La presenza sulle prove dei nostri Maurizio Borserini, Marco Losi e Luca Roncari (oltre a Daniele Venegoni) ha permesso ai lettori di avere un occhio continuo su quanto stava accadendo sulle strade delle prove speciali. Roberto Gernetti ci ha invece supportato per quanto riguarda la premiazione, Luca Mutti ha fornito le foto dell’elezione di Miss Rally.

– Miss Rally (1 Mutti)

– Presentazione Rally (1 VN)

– Sopralluogo all’ippodromo (1 VN)

– PS1 “Magugliani Arena” (1 Borserini) (2 Borserini) (3 – Roncari) (4 Losi)

– PS3 Alpe-Valganna (1 Borserini) (2 Roncari)

– PS4 Sette Termini (1 Losi)

– PS6 Alpe-Valganna (1 Borserini)

– Fine PS8 Cuvignone (1 Roncari)

– Premiazione (1 Gernetti)

– Altre (1 Venegoni) (2 – VN)

I VIDEO IN DIRETTA

La presentazione alle Bettole, un talk show in redazione, tre live dalla prova speciale spettacolo del venerdì sera (e un breve riassunto filmato), l’incidente di Simone Miele (proposto da Galbiati Photo and Web) l’intervista a caldo dopo l’arrivo. La proposta in diretta di VareseNews, attraverso la propria pagina FB, ha visto protagonisti Alexia Cunico e Damiano Franzetti con il supporto tecnico di Tomaso Bassani.

Una produzione che ha avuto quasi 112mila visualizzazioni, numero anche questo destinato a salire ancora con il passare del tempo. Anche in questo caso, a seguire trovate i link ai principali video.

– Presentazione rally alle Bettole

– Talk show in redazione

– Prova show (diretta 1 – diretta 2 – diretta 3)

– Incidente e intervista a S. Miele

– Interviste a fine gara