Rally dei Laghi: le informazioni principali per seguire la corsa

Il “Rally Internazionale dei Laghi” è giunto alla 27a edizione; si svolgerà tra venerdì 16 e sabato 17 marzo con partenza e arrivo dalla “Magugliani Arena”, ovvero l’ippodromo delle Bettole di Varese e sarà valido anzitutto come prova per la Coppa Italia 2018.

LE PROVE SPECIALI

La gara si articolerà su otto prove speciali. Venerdì ci sarà la prova spettacolo all’ippodromo (dalle ore 19). Sabato dal mattino (ore 7,50) le altre sette: “Cuvignone Lungo” (PS 2, PS 8), “Alpe-Valganna” (PS 3, PS 6), “Sette Termini” (PS 4, PS 7) e “Cuvignone Corto” (PS 5).

Parco assistenza alla Colacem di Caravate (venerdì 18,30-21,30 e sabato dalle 13,37); riordini all’ippodromo (venerdì), Luino (sabato dalle 10,43) e Colacem (sabato dalle 12,37).

PILOTI E VETTURE

Al “Laghi” prenderanno parte molti vincitori del recente passato: il campione in carica Andrea Crugnola (Fiesta R5), il vincitore 2016 Simone Miele (Citroen DS3 Wrc), il quattro volte trionfatore Beppe Freguglia (Fiesta Wrc) e i “re” del passato come Pippo Pensotti, Vanni Maran (Clio A7), Marco Roncoroni (Fiesta R5) e il dakariano Diok Toia, al rientro tra le quattro ruote. Alla pattuglia locale va aggiunto anche il talentuoso Giò Dipalma (Skoda Fabia R5). Al via anche il veterano Mauro Miele (Fiesta Wrc), padre di Simone e vincitore su queste strade al tempo del Rally Aci Varese.

Tra i più quotati piloti provenienti da fuori ci saranno Luca Pedersoli (C4 Wrc), Paolo Porro (Fiesta Wrc), Raffaele Ferraroni (Clio R3c).

LE GARE COLLATERALI

La gara principale è valida per la Coppa Italia 2a Zona (prima di quattro prove) ma anche per i trofei Renault (R3T e R3C Open; Corri Con Clio) e Peugeot (Club). La classe A7 mette in palio il Trofeo Mauro Saredi. Altri riconoscimenti sono il Memorial Cesare Sabella, il Trofeo Redaelli-Siccardi e il Vivi Vararo.

A margine ci sarà un rally storico con una decina di vetture al via e una gara di regolarità a media (vetture che devono rispettare velocità di marcia con altissima precisione). Quest’ultima sarà valida come prima prova del Campionato Italiano di specialità e ha raccolto una trentina di iscrizioni.

RALLY DEI LAGHI 2018

