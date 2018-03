Tutto il “Rally dei Laghi”, minuto per minuto, su VareseNews

Uno dei grandi eventi sportivi del Varesotto sarà seguito con uno dei grandi speciali di VareseNews. Il 27° Rally Internazionale dei Laghi, in programma venerdì 17 e sabato 18 marzo, verrà raccontato minuto per minuto dal nostro giornale attraverso in liveblog attivo fin da martedì 13.

Nei giorni precedenti alla gara, il live sarà arricchito con notizie, immagini e curiosità, con gli appuntamenti di presentazione delle vetture (segnalateli a sport@varesenews.it) e con un sondaggio sui possibili vincitori. Poi, da venerdì, seguiremo la corsa minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di classifica e con le immagini dalle strade delle prove speciali grazie ai nostri fotografi: Maurizio Borserini, Marco Losi e Luca Roncari. E ci saranno le note di una apripista d’eccezione, Alexia Cunico, già Miss Rally dei Laghi. Non perdetevi, in particolare, la prova show del venerdì sera!

Per dare il proprio contributo al liveblog, così come avviene per le partite di calcio e basket, è possibile scrivere nello spazio commenti oppure utilizzare gli hashtag #rallydeilaghi o #direttavn su Twitter e Instagram.

La lunga diretta di VareseNews è possibile grazie al sostegno dei nostri sponsor: nella fattispecie i marchi che ci accompagnano sono “Marazzato Group”, “Caffè Chicco d’Oro” e “FAI – Villa e Collezione Panza”. A loro va il nostro ringraziamento.



RIVIVI IL RALLY DEI LAGHI

