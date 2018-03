Rally dei Laghi, passerà lo “straniero”?

Negli ultimi anni il mondo dei motori del Varesotto ha prodotto una serie di piloti di rally di alto profilo. Terminato (non ancora del tutto) il periodo d’oro di Giacomo Ogliari, il suo testimone è stato raccolto dai vari Freguglia, Crugnola e Miele, tutti capaci di piazzamenti (o vittorie) in campo nazionale. E all’orizzonte ci sono almeno due driver, Giò Dipalma e Damiano De Tommaso, in predicato di una carriera di buon profilo almeno a livello italiano.

Per questo motivo, e per il fatto che il “Rally dei Laghi” (con alcune variazioni) percorre quasi sempre i medesimi – bellissimi – tratti stradali, è diventato difficile battere i varesini nella prova di casa. Tentativi ce ne sono stati parecchi, anche da parte di piloti di primo piano (dal valtellinese Gianesini allo svizzero Hotz – e i suoi connazionali nel 2015 – fino ai vari Pedersoli, Vallivero, Pinzano, Porro visti qui nelle ultime edizioni) ma è dall’edizione 2012 compresa che gli “stranieri” non riescono a vincere.

Gamba-Inglesi nel 2011

L’ultimo a festeggiare a Varese senza essere un pilota locale è stato il bergamasco Matteo Gamba, primo nel 2011 insieme al navigatore Emanuele Inglesi su una Peugeot 207 S2000. E prima di lui bisogna risalire al 2006 per trovare un altro “esterno” sul primo gradino del podio, l’ossolano Andrea Saglio (con Fabio Ciamparini) su Renault Clio S1600.

L’intervallo tra Saglio e Gamba è stato “colmato” dal valcuviano Vanni Maran, dal bustocco Diocleziano Toia, dal lavenese Filippo Pensotti e dal besnatese Giuseppe Freguglia, al primo dei suoi quattro trionfi. (Foto in alto: Pedersoli nel 2016)

Freguglia infatti è stato finora il grande protagonista degli anni Dieci del nuovo secolo: dopo il primo sigillo di Andrea Crugnola (capace di vincere nel 2012 con una DS3 di classe R3T contro vetture ben più potenti), il pilota di Besnate ha inanellato una tripletta mai riuscita a nessuno a bordo della Ford Fiesta RRC. Gianesini, Spataro (altro varesino di gran piede) e Hotz i tre avversari costretti alla piazza d’onore da Freguglia che in quegli anni ha preso parte anche a un Monte Carlo.

Nelle ultime due edizioni è quindi toccato al figlio d’arte Simone Miele e di nuovo ad Andrea Crugnola imporsi sul palco d’onore dei Giardini Estensi. In comune, i due, hanno la generazione (Simone è dell’88, Andrea dell’89), la classe e… una WRC tra le mani. E tutto fa pensare che tra i grandi favoriti per il 2018 ci saranno ancora loro (e Freguglia), anche se stavolta Crugnola sarà al via del “Laghi” con una Fiesta di classe R5, la stessa con cui parteciperà da ufficiale Ford al Campionato Italiano.

Non passerà lo straniero, nemmeno quest’anno? Vedremo, perché comunque le alternative da fuori non mancano: il comasco Paolo Porro e il bresciano Luca Pedersoli avranno entrambi una WRC (Fiesta per il primo, Citroen C4 per il secondo), hanno già corso e faticato sul Cuvignone, mettendo però nel proprio bagaglio di esperienza le strade dell’Alto Varesotto. E per questo possono risultare molto pericolosi. E poi – notizia dell’ultim’ora – ci sarà anche il campione italiano junior Giuseppe Testa, su Ford R5, tra gli iscritti.

