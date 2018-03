Il rally si avvicina, è tempo di eleggere la miss

Il Rally dei Laghi 2018 si avvicina: per la prima volta la più attesa gara varesina avrà come cornice di partenza e di arrivo l’ippodromo delle Bettole – ribattezzato “Magugliani Arena” per l’occasione – e comincia a profilarsi all’orizzonte attraverso alcuni appuntamenti di “antipasto”.

LARGO ALLE MISS

Sabato sera – 3 marzo – si conoscerà il nome della miss chiamata a fare da madrina alla corsa e a premiare i vincitori del “Laghi”. La formula per l’elezione è quella rodata dalle edizioni precedenti: le concorrenti sfileranno sulla passerella allestita all’hotel Villa Porro Pirelli di Induno Olona. Inizio dalle ore 21.00 con la regia del fotografo legnanese Eugenio Barbaresco, patron dell’iniziativa, e con la presenza del cabarettista Max Pieriboni e della reginetta 2015 Mikol Antioco. Il concorso si tiene dal 2013 quando vinse Alexia Cunico; poi toccò ad Erika Ambesi, Mikol Antioco, Martina Piazzo e Giulia Massara (foto in alto).

RALLY DEI LAGHI

Tutte le notizie sulla gara varesina

CENA ALLA GIGLIOLA

L’altro appuntamento classico che precede il “Laghi” è la cena organizzata per tifosi, staff, piloti e addetti ai lavori alla “Gigliola” che si trova a Casere, località montana di Laveno alla quale si accede da Vararo. Domani – venerdì 2 marzo – a partire dalle 19,30 tanti appassionati si ritroveranno assieme al patron del rally Andrea Sabella e ai suoi collaboratori: nel corso della serata saranno presentate alcune novità dell’edizione 2018.

CRUGNOLA-FAPPANI, ESORDIO AL “LAGHI”

Crugnola nel 2017

Proseguono intanto le adesioni degli equipaggi che si presenteranno al via del “Laghi 2018”. Alla gara è stata garantita la presenza del campione in carica, Andrea Crugnola, che quest’anno sarà al via della prova di casa con Danilo Fappani, l’esperto navigatore bresciano che da quest’anno affiancherà il pilota di Calcinate del Pesce anche nel Campionato Italiano assoluto. Il binomio lombardo avrà a disposizione la Ford Fiesta R5 che poi utilizzerà nella competizione tricolore a partire dal rally del Ciocco.

Anche quest’anno Crugnola dovrà vedersela anzitutto con le altre star del rallysmo varesino: Simone Miele e Beppe Freguglia gareggeranno con vetture Wrc (rispettivamente Citroen Ds3 e Ford Fiesta) mentre i vari Dipalma, Bizzozzero (Skoda) e Potente (Fiesta) avranno un R5.

RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS

Come di consueto la nostra testata coprirà integralmente il Rally Internazionale dei Laghi attraverso una lunga diretta in liveblog (lo stesso sistema utilizzato per le partite di basket e calcio) che prenderà il via alcuni giorni prima dell’accensione dei motori. All’interno presentazioni, immagini filmati e – nei due giorni di corsa – centinaia di aggiornamenti in tempo reale dalle strade.

Chi volesse legare il proprio marchio commerciale al liveblog di VareseNews può contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo marketing@varesenews.it.

(QUI trovate i dati ottenuti da VareseNews con l’edizione 2017)

RIVIVI IL RALLY DEI LAGHI