Il recupero di Villa Gonzaga passa dai progetti degli studenti del Politecnico

Sabato 10 marzo 2018 alle ore 15.30 al Teatrino di Villa Gonzaga di Olgiate Olona, gli studenti della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano presenteranno alla cittadinanza i risultati dei loro rilievi, eseguiti negli scorsi mesi sull’ex villa nobiliare Greppi-Gonzaga. I rilievi sono finalizzati ad un proposta di recupero dell’edificio.

Il Consigliere delegato all’Urbanistica e valorizzazione artistica del patrimonio Paolo Maccabei commenta: “Si tratta di un importante primo passo per la valorizzazione e il recupero del nostro unico e meraviglioso patrimonio storico. Saranno proprio gli alunni del Politecnico a presentare i rilievi e gli studi condotti nel Laboratorio di Conservazione dell’edilizia storica del Politenico di Milano, sotto la guida delle professoresse Paola Bassani e Giuliana Cardani. L’incontro sarà l’occasione per mostrare l’attività svolta con passione dai giovani studenti che hanno saputo riconoscere e apprezzare le potenzialità della Villa. Ora vorrebbero condividerle con la cittadinanza di Olgiate Olona nell’ottica di far rivivere questo grande patrimonio culturale.”