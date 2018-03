Regionali, Pellicini fa il pieno ma è fuori. Lega Primo partito

È tempo di bilanci per le elezioni regionali che a Luino hanno visto correre diversi candidati in altrettanti schieramenti.

Il sindaco Andrea Pellicini totalizza 920 preferenze: un buon risultato che tuttavia non riesce a farlo entrare in Consiglio regionale: correva per Fratelli d’Italia. Idem per la collega la collega di partito Simona Ronchi 225 preferenze, e consigliera comunale.

Correva per le regionali anche Laura Frulli, ma con Forza Italia: arriva a 475 preferenze dopo l’exploit del 2015 alle comunali che già allora la incoronarono “miss preferenze” (in 358 votarono per lei).

Tra le luinesi che correvano per il Pirellone c’è Roberta Donati, nella lista Gori Presidente (90 preferenze) e sempre col Centrosinistra nella lista “Lombadia per le autonomie” c’è Laura Tamborini, medico luinese con 76 preferenze.

Per quanto riguarda le regionali la Lega è prima: si attesta al 25,65%, Forza Italia 16,48% Fratelli d’Italia 7,72%.

M5S 21,02, è il secondo partito, il Pd è al 15,96%.