Regione Lombardia, tutte le scadenze del dopo elezioni

Le elezioni del 4 marzo in Regione Lombardia hanno sancito la vittoria della coalizione di centrodestra consegnando la carica di Governatore al leghista Attilio Fontana. Archiviato il risultato elettorale, tuttavia, adesso arrivano i primi adempimenti e le scadenze istituzionali che definiranno l’inizio del Governo della Lombardia.

Ecco quali sono i prossimi passi del calendario istituzionale:

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il cronometro scatterà ufficialmente con l’atto ufficiale di proclamazione degli eletti, un adempimento che fa capo all’Ufficio Centrale Regionale, insediato presso la Corte d’Appello di Milano che nei giorni scorsi ha limitato le funzioni di molti suoi uffici proprio per sbrigare tutte le procedure relative alle elezioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Le prime scelte di peso saranno quelle relative alla giunta: Fontana dovrà nominare assessori e Vice Presidente entro 10 dalla sua proclamazione e presentarli al Consiglio regionale entro i successivi 15 giorni insieme al suo programma di Governo.

LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio deve riunirsi obbligatoriamente dopo 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti ma non oltre il 15esimo giorno. In caso di inosservanza di questi termini il Consiglio si riunisce di diritto il ventesimo giorno non festivo (secondo quanto ricostruito dall’ufficio stampa regionale In occasione della precedente consultazione elettorale regionale del 24 febbraio 2013, il Consiglio regionale della Lombardia si era insediato mercoledì 27 marzo. In occasione delle elezioni regionali del 2000 e del 2005, dal giorno della votazione al giorno dell’insediamento passarono circa 3 mesi, nel 2010 invece l’intervallo fu di 44 giorni).

GLI ADEMPIMENTI DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE

Durante la sua prima seduta il nuovo Consiglio deve eleggere l’Ufficio di presidenza: dunque il Presidente del Consiglio e i suoi due Vice presidenti e i due segretari.

Sempre durante la seduta vengono eletti anche i membri della Giunta delle elezioni mentre ciascun Consigliere regionale deve dichiarare il proprio gruppo consiliare (ognuno dei quali deve essere composto da almeno tre Consiglieri salvo alcune deroghe). Ogni gruppo entro la prima seduta nomina il proprio Presidente.