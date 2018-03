Il nuovo regolamento sulla privacy spiegato da Cna

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy, che entrerà in vigore anche in Italia il prossimo 25 maggio, ha introdotto una serie di innovazioni e obblighi che ogni azienda deve seguire per il trattamento dei dati aziendali.

Cna Varese per mercoledì 28 marzo ha organizzato un seminario sull’argomento dal titolo: “Nuovo Regolamento Europeo Sulla Privacy”. L’appuntamento è dalle 18 e 30 alle 20 e 30 nella Sala Protasoni nella sede varesina di via Bonini e avrà come relatore l’ingegner Monica Perego.

Saranno trattati i seguenti argomenti: introduzione al regolamento UE, tempi per la presa in carico degli adempienti, ambiti di applicazione del regolamento, principio di accountability (rendicontazione e responsabilità), interessati, informativa e consenso, analisi del rischio, misure da mettere in atto verso i dipendenti, i clienti e i fornitori, nuovi diritti, sistema sanzionatorio, come adeguare l’azienda.

Il seminario è gratuito, ma è necessario iscriversi: per info e iscrizioni telefonare a Cna Varese (tel. 0332/285289) o scrivere a cna@cnavarese.it