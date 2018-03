RFI annuncia: “La circolazione ferroviaria torna alla normalità”

Un venerdì normale, almeno sulla carta. E’ quello che promette RFI dopo il caos che in questi giorni ha portato a forti riduzioni nel trasporto ferroviario.

“Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile -si legge in una nota della società- sarà garantito il 100% dell’offerta dei treni alta velocità prevista dall’orario ufficiale delle imprese ferroviarie e l’intera offerta del trasporto regionale in gran parte delle regioni“. La Lombardia risulta in questo elenco mentre se dovete spostarvi in nel basso Piemonte, in Liguria, Emilia Romagna e Veneto sappiate che “in tali regioni circolerà pertanto circa l’80% dei treni”.

Un miglioramento che viene confermato anche da Trenord. “L’emergenza neve è in parte rientrata” si legge in una nota dell’azienda che gestisce il trasporto in Lombardia, nella quale comunque si mette in guardia sul fatto che “considerate le instabili condizioni meteo permarranno alcuni rallentamenti, specialmente nell’area di Milano. Prestare attenzione alle informazioni in tempo reale sulle pagine di direttrice del sito o sull’App Trenord”.