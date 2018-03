Ricavi e utile in crescita. Lo sviluppo di Openjobmetis passa dal digitale

Il consiglio di amministrazione di Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro quotata nel segmento star di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2017 e deliberato la convocazione dell’assemblea degli azionisti per il 24 aprile 2018.

I ricavi crescono del 26,7%, passando dai 460,9 milioni di euro del 2016 ai 583,9 milioni del 2017, un aumento di 122,9 milioni dovuto perlopiù all’attività di somministrazione di lavoro (+ 122,1 milioni di euro), mentre la parte rimanente è da attribuire all’attività di ricerca e selezione di lavoro. L’Ebitda, cioè l’indicatore della redditività aziendale, si attesta a 22 milioni di euro rispetto ai 17 milioni del 2016 evidenziando un aumento del 29,8% dovuto principalmente all’incremento del primo margine di contribuzione che si attesta a 71,9 milioni rispetto ai 60,2 milioni nel 2016 (+19,3%).

L’esercizio 2017 chiude con un utile pari a 12,2 milioni, rispetto ad un utile di 9,3 milioni nell’esercizio precedente, con un incremento del 32,2%. L’Utile d’esercizio rettificato di costi e oneri non ricorrenti, dell’ammortamento delle relazioni con la clientela (incluse nel valore delle attività immateriali e dell’avviamento) ed al netto degli effetti fiscali, si attesta a 12,8 milioni, rispetto ad un utile rettificato di 10,3 milioni nel 2016, con un incremento del 24,4% rispetto al 2016.

«La chiusura dell’esercizio 2017 evidenzia chiaramente performance economiche e patrimoniali in crescita rispetto al 2016 – commenta l’amministratore delegato di Openjobmetis Rosario Rasizza – Questi risultati sono il frutto di un mix di fattori, che vanno dalla crescita ormai stabile del nostro Paese, alla fiducia riconquistata da parte delle aziende fino alle scelte strategiche effettuate nel passato che hanno focalizzato il business sul lavoro somministrato, in grande crescita. Oggi, invece, stiamo ponendo le basi per la crescita dei prossimi anni, con nuovi progetti e nuove proposte per il mercato, in linea con l’evoluzione tecnologica e digitale in atto, che porterà a nostro avviso anche un cambiamento nelle richieste di servizi e personale da parte delle aziende».

STATO PATRIMONIALE

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 88,3 milioni di euro in aumento di 12,3 milioni rispetto a 76,0 milioni al 31 dicembre 2016. La posizione finanziaria netta negativa per 35 milioni evidenzia un miglioramento di 5,8 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2016 negativa per 40,8 milioni.

«É tempo di immaginare un ampliamento dei nostri servizi e prodotti integrando soluzioni innovative levereggiando gli oltre 7000 clienti acquisiti – conclude Rosario Rasizza . A due anni dal nostro debutto a Piazza Affari il nostro flottante, pari al 68%, è rappresentato da investitori istituzionali con standing internazionale, dato che ci incoraggia a svolgere un lavoro di continuo miglioramento delle nostre prassi operative».