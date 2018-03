Riccardo, il ragazzo che vuole cambiare il mondo partendo da Youtube

Riccardo Cambò, in arte Breccia, è un giovane designer emiliano che aspira a cambiare il mondo. La sua storia comincia a Reggio Emilia, dove nasce 28 anni fa.

Diploma di liceo artistico e laurea triennale in Industrial Design, oggi Riccardo Cambò sta ultimando il suo percorso di studi frequentando il corso di laurea specialistica in Design & Engineering presso il Politecnico di Milano.

Parallelamente apre un canale Youtube attraverso il quale racconta delle sue esperienze all’estero. Riccardo infatti ne colleziona diverse: sei mesi in Corea per un Erasmus, tre in Giappone lavorando per una grossa multinazionale e infine un mese in America. Il suo canale Youtube diventa una sorta di “diario multimediale” dove condividere progetti, idee, viaggi; una piazza virtuale dove confrontarsi con il popolo del web e con chi, come lui, vuole fare la differenza nel mondo.

Ma a Riccardo non basta. Il suo obiettivo è quello di promuovere il canale e per farlo usa astuzia, creatività e il potere della rete. Crea così delle immagini del nuovo Google Pixel da mettere online, spacciandole per immagini ufficiali del colosso statunitense.

«La gente ha iniziato a pensare che quelle immagini fossero realmente di Google e le ha condivise, le ha spedite in giro», spiega Riccardo. «Su internet ne parlavano, ne discutevano e sono diventate talmente virali che anche Google le ha viste e mi ha chiamato proponendomi un colloquio nella loro sede di San Francisco». Non male.

«Internet è un’opportunità straordinaria. Un’opportunità di crescita, di conoscenza. Un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo». Come dare torto a Riccardo Cambò?