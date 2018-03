Richiedenti asilo, protesta a Masnago

Volanti delle forze dell’ordine questa mattina – lunedì 12 marzo – verso le 9 a Varese in via Sanvito Silvestro, fuori dall’ex Hotel Plaza di via Caracciolo, dove da anni sono ospitati numerosi richiedenti asilo.

Un gruppo di richiedenti asilo, che nell’ex albergo trovano ospitalità in attesa delle procedure per ricevere lo status di rifugiato, ha avviato una protesta all’esterno della struttura. Sul posto è arrivato il personale della questura di Varese, insieme a una pattuglia di carabinieri e a uomini della polizia locale.

Il 118 ha inoltre inviato anche due ambulanze che hanno portato all’ospedale due persone, entrambe richiedenti asilo. In un caso si è trattato di un giovane (pare già con qualche disturbo di natura psichica) che per protesta si è denudato. Il secondo ospedalizzato è una persona ospitata dalla struttura che sarebbe stata operata da poco: la sua condizione sarebbe tra le cause che hanno originato la protesta. Uno dei problemi denunciati dai richiedenti asilo è infatti legato alla bassa qualità del cibo: il giovane operato di recente, inoltre, non avrebbe (questa è la versione dei manifestanti) ricevuto la dieta richiesta per il decorso post operatorio. L’altro motivo della protesta odierna – che è rimasta pacifica al di là del ragazzo denudatosi – è legato alle lungaggini amministrative per l’ottenimento dei documenti necessari all’iter burocratico dei richiedenti asilo.