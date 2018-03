In ricordo di Marino Bergamaschi

Otto anni fa ci lasciava Marino Bergamaschi, storico direttore dell’Associazione Artigiani. Se lo portò via un infarto al termine di una riunione di lavoro a Milano.

Sposato con Tina aveva due figli. Nato a Soragna, in provincia di Parma nel gennaio del 1947 la sua vita professionale si è divisa tra il sindacato e l’associazione artigiani.

Nel 1989 era diventato direttore dell’associazione nell’Altomilanese fino al 1998 quando è passato a ricoprire la stessa carica a Varese.

Oggi la famiglia ricorda l’anniversario della sua morte con queste parole: “Caro Marino ovunque sia il tuo spirito, in attesa della resurrezione, la morte fisica non ci separa. Oggi ci sei vicino e ispiri con le tue visioni coloro che ti amano, per sostenerci nel difficile cammino della vita che ancora dobbiamo percorrere e perché sia il più possibile coerente ai valori a cui ci siamo sempre ispirati”. Tina con figli, nipoti e amici.