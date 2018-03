Rimandata al 18 marzo “Strade da vivere”

La prevista manifestazione di domenica prossima, 11 marzo “Strade da vivere” è stata posticipata a domenica 18. Motivo: maltempo in arrivo.

Strade da vivere è difatti iuna manifestazione che si tiene in paese all’aria aperta per sensibilizzare i cittadini della zona del Medio Verbano a non utilizzare mezzi a motore per spostarsi, così da rispettare l’ambiente.