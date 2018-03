Ecco il rimpasto Fagioli: via Pellicciotta, arriva Miglino. Resta la tensione

Dopo tante indiscrezioni il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso in mattinata di revocare le deleghe a Maria Elena Pellicciotta, assessore all’Urbanistica ex esponente di Saronno Protagonista e neo iscritta di Forza Italia.

Il primo cittadino non ha parlato personalmente con l’ormai ex assessore ma si è limitato a far informare dell’avvenuto ritiro delle deleghe dagli uffici.

Nello stesso tempo ha nominato come assessore alla Cultura l’insegnante Maria Assunta Miglino, esponente di Forza Italia, e ha assegnato le deleghe alla Comunicazione e alla Valorizzazione del Territorio a Lucia Castelli (ufficialmente in quota Fratelli d’Italia).

Non ci sarà una presentazione ufficiale del nuovo assessore circostanza che racconta le tensioni che stanno attraversando in queste ore la maggioranza protagonista ieri di un infuocato vertice. Mal di pancia anche nelle base dove l’ingresso in Giunta di Forza Italia è stato mal digerito dai leghisti mentre in casa azzurri l’idea di continuare a “operare” nell’urbanistica tramite il giovane assessore Pellicciotta uscita dalla lista civica era molto gradita all’anima giovane del partito e sostenuta anche da esponenti varesini.

Ancora sul piatto la vicenda Saronno al Centro: si vocifera di un cambio in Giunta ma è difficile pensare che dopo le polemiche e gli autogol degli ultimi giorni Alessandro Fagioli possa scegliere la strada del rimpasto a puntate.