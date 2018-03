Rimpasto nella Giunta Fagioli? Si, no, forse settimana prossima

Rimpasto di Giunta? Si, no, forse settimana prossima. La politica saronnese è in subbuglio per i cambi che il sindaco Alessandro Fagioli che dovrebbe fare nella propria squadra.

Il primo cittadino ha sempre rimarcato, in tutte le sue uscite ufficiali ma anche a microfoni spenti, la piena fiducia nel suo team che ad inizio mandato ha costruito senza compromessi, puntando sui giovani e con una forte discontinuità rispetto al passato. In molti ricordano la fermezza con cui il sindaco aveva posto un veto su “chi aveva voluto un ruolo nelle precedenti Amministrazioni”. Fagioli aveva spiegato di volere nella sua Giunta chi l’aveva sostenuto al primo turno (quindi Fratelli d’Italia, Saronno Protagonista e Domà nunch) e alcune scommesse come la forte presenza di Sac con il loro candidato sindaco Dario Lonardoni e il rampante Francesco Banfi una scelta personale del primo cittadino.

Una decisione coraggiosa che aveva lasciato un solo incarico per la Lega Nord ma che, complice lo spessore del vicesindaco Pier Angela Vanzulli, Fagioli ha sempre confermato e rivendicato con orgoglio anche quando, a metà febbraio, l’ingresso di Forza Italia ha reso necessario parlare di rimpasto.

Anche in quell’occasione il sindaco leghista ha rimarcato la piena fiducia nei sui assessori “che stanno lavorando bene e ottenendo buoni risultati”. Aveva concluso, con un pizzico di rammarico, sottolineando la necessità di fare dei sacrifici dettati dalla richiesta di Forza Italia, che entrata in maggioranza, ha rivendicato il posto in Giunta di cui si era parlato anche prima del ballottaggio.

Dell’operazione “new entry” si sa tutto ormai: l’insegnante di Forza Italia Maria Assunta Miglino dovrebbe andare ad occuparsi della Cultura, l’attuale assessore Lucia Castelli dovrebbe passare all’Urbanistica e Maria Elena Pellicciotta dovrebbe lasciare la Giunta.

Giovedì mattina sembrava tutto pronto per il rimpasto ma il sindaco ha detto “no” all’ultimo minuto. Del resto la soluzione, e più in generale il cambiamento e l’ingresso di Forza Italia in maggioranza non convincono la base della Lega e anche diverse componenti della maggioranza. A raccontarle le tantissime indiscrezioni sull’operazione trapelate già durante l’ultima fase delle trattative.

Ad avere la palla è ora il sindaco Alessandro Fagioli: confermerà la soluzione trapelata, scontentando un po’ tutti o dimostrando doti da stratega troverà una soluzione alternativa? Le ipotesi sul piatto sono diverse a partire da un semplice rinvio per poter agirea mente fredda.

I beninformati parlano, per salvare capra e cavoli, di un possibile ingresso di Pellicciotta tra gli azzurri. Una soluzione che coniugherebbe la necessità di dare a Fi quanto accordato e allo stesso tempo salvare la squadra Fagioli.