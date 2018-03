Rinviata la Caccia al tesoro di Villa Toeplitz

Pasqua di solidarietà con Ail Varese Onlus. Dopo la vendita di uova e colombe pasquali nei banchetti allestitin dai volontari dei giorni 16-17- 18 Marzo l’AIL sarà protagonista della caccia al tesoro organizzata dal Rotaract Varese Verbano che si svolgerà sabato 24 Marzo. Inizialmente programmata per il 17 è stata rinviata a causa del maltempo. Si terrà nel parco di Villa Toeplitz Sabato 24 Marzo dalle ore 14.30.

Per unirsi alla raccolta fondi come volontari o per maggiori informazioni è possibile seguire le attività dell’Associazione sulla pagina Facebook, Ail Varese Onlus, sul sito www.ailvarese.it oppure chiamando l’ufficio di via Borromini 35 a Varese al numero 0332 242208.