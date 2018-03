Rissa con accoltellamento: 4 denunce ma indagini ancora in corso

C’è ancora tanto da chiarire su quanto accaduto mercoledì sera nella zona in via Isonzo. I carabinieri della compagnia di Saronno sono all’opera per ricostruire i contorni di una rissa che ha portato al ferimento a colpi di coltello di un 30enne tunisino.

La vicenda è decisamente intricata. Uniche certezze, da cui le forze dell’ordine stanno partendo per ricostruire l’accaduto, sono le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa nel corso della serata. La prima intorno alle 19,30 era quella di un commerciante della Varesina che parlava di una rissa in corso tra stranieri anche se pochi minuti dopo ha richiamando dicendo che si erano allontanati. Alle 20 è stata la volta di un 30enne ferito in via Isonzo che chiedeva l’intervento di un’ambulanza. E’ arrivata anche l’automedica perchè l’uomo aveva diverse ferite d’arma da taglio. Lo straniero ha intuito che il personale sanitario aveva allertato le forze dell’ordine e così ha rifiutato il trasferimento all’ospedale e si è dileguato prima dell’arrivo dei militari di Lomazzo.

Alle 21 due ragazzi hanno chiamato sempre dalla zona: una ventenne ha spiegato che una terza persona aveva aggredito lei e il suo ragazzo. Contusi e spaventati i fidanzatini vengono portati all’ospedale di Garbagnate Milanese per alcuni accertamenti. Nel frattempo al pronto soccorso di Saronno si è presentato il 30enne a cui vengono medicate diverse ferite da arma da taglio.

Al momento i carabinieri hanno denunciato 4 persone, compresa la ragazza e il 30enne, per rissa ma le indagini proseguono per chiarire con previsione l’accaduto e le responsabilità