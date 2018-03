Ritardi e treni affollati sulla linea Varese-Milano-Treviglio

Mattinata di ritardi con qualche disagio su alcuni treni particolarmente affollati sulla linea Varese-Milano-Treviglio .

Il treno 23017 in partenza da Varese alle 7.43 e atteso a Treviglio alle 9.50 ha accumulato ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria del ritardo di altri treni della direttrice, mentre il Novara-Treviglio delle 7.18 viaggia con circa un quarto d’ora di ritardo per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di Magenta.

Disagi sono stati segnalati in particolare su una delle corse da Varese per Milano Porta Garibaldi, hanno fatto partire solo un treno, e, come ci scrive una lettrice, molti pendolari non sono riusciti a salire sia a Busto Arsizio che a Legnano (nella foto invitaci dalla lettrice Bianca la situazione alle 8.30).

Il treno 2145 Domodossola Milano centrale è partito con 24 minuti di ritardo per un problema alla linea elettrica, che si è verificato durante la preparazione del treno.