Ritrovata la vittoria ora la Pro Patria cerca continuità

Dopo le difficoltà di febbraio, con le tra gare in una settimana senza vittorie, la Pro Patria ha ritrovato il sorriso contro il Lumezzane. Una vittoria sofferta ma voluta fortemente, che deve essere la base per ripartire verso un finale di stagione che si preannuncia molto combattuto.

Sarà una corsa a tre per il primo posto: il Rezzato (64 punti ma una gara in più), il Pontisola (59) e i tigrotti (59 punti).

Il Rezzato ovviamente ha un piccolo vantaggio da gestire, ma già domenica in casa della Pergolettese non avrà vita facile. Il Pontisola, forte della sua solidità, proverà a fare da terzo in comodo tra le due favorite di inizio stagione, anche perché delle tre è quella che ha meno pressioni.

E la Pro Patria? I tigrotti dopo aver battuto il Lumezzane affronteranno la trasferta di Ciserano (domenica 18 marzo ore 14.30) sapendo di dover vincere obbligatoriamente per non perdere altro terreno. In casa del grande ex Matteo Serafini, Santana e compagni sanno di avere un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Per supportare la squadra in questo momento cruciale di stagione,