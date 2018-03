Romana Dell’Erba alla guida di Donna Confesercenti

Romana Dell’Erba è il nuovo presidente del Gruppo Impresa donna Confesercenti di Varese. Imprenditrice nel campo della ristorazione, il nuovo presidente per il 2018 si propone «di creare un movimento di imprenditrici donne, che si riuniscono per condividere e analizzare problematiche relative all’avanzamento di carriera nelle imprese, al rapporto con gli organismi di vigilanza e la conciliazione della vita provata con quella lavorativa. Essere un punto di riferimento attivo e reattivo».

Sarà attivata una pagina Facebook su cui saranno condivisi post tematici sui concetti di impresa, video dirette con pillole di formazione, articoli istituzionali.

Punti di forza saranno le competenze condivise, i contenuti di spessore e la velocità di risposta a quesiti e storie che verranno pubblicate sulla pagina.

Si vogliono organizzare 2 convegni all’anno il primo sarà a maggio, il secondo tra il mese di ottobre e novembre. Creare un tavolo di lavorio tecnico a cui poter vedere seduti esponenti della Camera di Commercio, del Comune, di sindacati, di enti locali per riattivare un reale confronto che porti a delle dimostranze territoriali di valore: bandi, progetti e corsi.

Il gruppo rifiuta l’etichetta di femminista perché si definisce «un movimento che ha la sensibilità e l’approccio del genere femminile quindi che crea che negozia, che accoglie e che si confronta sulle differenze per riuscire a continuare il lavoro di cui c’è ancora bisogno circa i servizi necessari allo sviluppo delle imprese guidate per il 65% da donne che non devono più vivere il dilemma: rinunciare alla carriera o rinunciare alla famiglia ed alla maternità»