Rosa Teruzzi di “Quarto grado” ospita al Caffè degli Alpini

Sabato 3 marzo con inizio alle ore 17.30 presso la sede del Gruppo Alpini di Varese torna “ il caffè degli alpini”.

Ospite la giornalista e scrittrice Rosa Teruzzi conosciuta oltre per i suoi racconti e romanzi come caporedattore delle trasmissione televisiva “quarto grado”. Si parlerà di cronaca e di attualità nell’epoca dei social, ad intervistarla il giornalista Matteo Inzaghi. Al termine, come tradizione, verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.