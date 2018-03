Ruba alle macchinette della scuola, arrestato

Un “ladro di monetine” preso con le mani nel sacco da polizia e carabinieri. Merito dell’antifurto della scuola che si è messo a suonare alle 4 di sabato 24 marzo.

È accaduto in via Gulli nella scuola Marconi: quando è scattato l’allarme sul posto sono subito arrivati i poliziotti che hanno notato alcune luci accese e pensando che qualcuno fosse ancora all’interno hanno richiesto il supporto della pattuglia dell’Arma dei Carabinieri per meglio controllare tutto l’edificio.

Alcuni operatori sono entrati nella scuola mentre altri sono rimasti all’esterno per vigilare e controllare le vie di fuga.

Mentre nella scuola polizia e carabinieri verificavano che i distributori di bevande erano stati scassinati e svuotati delle monete, all’esterno le forse dell’ordine hanno rintracciato un uomo che stava tentando di fuggire ma è stato subito bloccato.

L’uomo aveva con sé un piede di porco, 40 euro in monete ed alcuni generi alimentari rubati nei distributori scolastici. A.C. quarantacinquenne pregiudicato è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Le indagini stabiliranno se esistono collegamenti con altri furti effettuati con le stesse modalità ai danni di istituti scolastici cittadini.