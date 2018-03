Ruba anelli, radio e quattro bottiglie di vino e finisce in manette

Tre anelli, tre radio stereo e quattro bottiglie di vino. Bottino un po’ scarso e serata finita decisamente male per un ladro che ieri sera si è introdotto in un’abitazione di via della Madonnina, ad Azzate, e da lì è passato direttamente in cella.

I Carabinieri della stazione di Azzate, impegnati in un servizio di controllo del territorio, avvertiti da una telefonata giunta al 112 si sono immediatamente diretti in via Madonnina, e hanno “beccato” il ladro proprio mentre si accingeva a lasciare l’abitazione.

L’uomo, un 43enne di Settimo Milanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione.

La refurtiva è stata subito restituita al legittimo proprietario, mentre il ladro, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza dell’Arma su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.