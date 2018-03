Ruba l’oro della nonnina, denunciato

«Signora mi faccia entrare sono una guardia giurata».

L’anziana si è fidata. E ha sbagliato perché quello era un delinquente che voleva solo approfittarsi della sua bontà.

Il caso l’ha risolto però la Squadra Mobile della Questura di Varese che nei giorni scorsi è riuscita a venire a capo, dopo accurate indagini, di quanto accaduto.

L’uomo, cittadino italiano, spacciandosi per guardia giurata aveva ottenuto la fiducia di una anziana cittadina alla quale dopo essersi introdotto in casa le aveva asportato una catenina d’oro.

Le poche indicazioni legate all’aspetto e alla fisionomia dell’uomo sono state sufficienti per individuare il soggetto, D.S., 60 anni, pluripregiudicato che rintracciato dopo poco è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto in abitazione