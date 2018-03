Rubavano cellulari in discoteca, due denunciati

La notte tra il 28 ed il 29 marzo, come ogni volta ormai in concomitanza con gli eventi che riguardano i giovanissimi, i Carabinieri del NOR di Legnano hanno eseguito dei controlli rafforzati e specifici volti a frenare quello che è ormai divenuto un fenomeno: il furto dei telefoni cellulari.

Oggetti dal costo variabile tra i 500 ed i 1000 Euro che vengono derubati ai legittimi proprietari approfittando della distrazione, della confusione. Succede a scuola, succede per strada, succede purtroppo in maniera più diffusa e più semplice in discoteca, in quelle serate dedicate ai giovanissimi. Cellulare sempre a portata di mano, e tra un “selfie” ed una “storia”, i furti si moltiplicano.

E’ successo anche l’altra notte in una discoteca di Legnano e come le altre volte i Carabinieri hanno serrato i controlli e alle prime avvisaglie hanno controllato alcuni giovani. Tra questi due in particolare che si stavano allontanando, erano ormai le 01:30. Appena i Militari si sono avvicinati uno dei due giovani ha lanciato due telefoni in un’aiuola. Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 8 telefoni cellulari, tutti nuovissimi e delle marche più blasonate “Apple”, “Samsung”, “Huawei”, tutti asportati poco prima nella discoteca.

I due giovani, due diciassettenni, uno italiano ed uno marocchino, sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Degli otto cellulari rinvenuti, uno rimane ancora da restituire. Il suo furto non è stato ancora denunciato e, essendo stata bloccata la Sim, ancora gli inquirenti non sono riusciti a risalire al proprietario. Ci viene indicato che si tratta di un IPhone 6 ed il suo numero IMEI termina con 2172. Chi fosse il proprietario, nell’attesa che venga rintracciato con le verifiche che sono comunque in corso, può rivendicarlo chiamando i Carabinieri di Legnano.