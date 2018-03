Con Ryanair da oggi si vola anche in America (grazie ad AirEuropa)

Stati Uniti, Brasile o Cuba. Da oggi prenotando un volo sul sito di Ryanair si potrà viaggiare anche fuori dall’Europa. La compagnia permette infatti di prenotare in un’unica soluzione anche i voli operati da AirEuropa, proiettando quindi di fatto la low cost oltreoceano.

Decollando da Malpensa e con uno scalo a Madrid si potrà così volare verso Buenos Aires in Argentina, tre destinazioni in Brasile (Recife, Salvador o San Paolo), Bogota in Colombia, Asuncion in Paraguay, Lima in Perù e Caracas in Venezuela. Destinazioni anche più a nord con Miami in USA o Cancun in Messico.

La notizia era stata annuncia lo scorso anno ma solo in queste ore Ryanair ha aperto la possibilità di prenotare tramite il suo sito (clicca qui per accedere al portale di Ryanair), come segnalato dall’account Twitter di Aeroporti Lombardi

Da oggi @Ryanair_IT ha messo in vendita su proprio sito i voli di @AirEuropa, da Malpensa con scalo a Madrid si può volare nel centro e sud America acquistando su https://t.co/uap48qCsPu #ryanair #lungoraggio #airEuropa — Aeroporti Lombardi (@aptlombardi) 19 marzo 2018

Continua quindi l’affondo delle compagnie low-cost sulle tratte a lungo raggio. Decollerà ad esempio il 16 giugno 2018 il primo volo diretto per Los Angeles operato da Norwegian Air, con prezzi a partire da 224 euro (qui le info).