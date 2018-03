Ryanair riconosce il sindacato piloti Anpac

Ryanair ha confermato oggi di aver siglato con l’italiana Anpac (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Civile) un accordo per il riconoscimento sindacale: Anpacsarà ora l’unico organo di rappresentanza per i piloti di Ryanair impiegati in Italia.

Questo accordo fa seguito alle lunghe negoziazioni con Anpac avviate dall’annuncio di Ryanair, a dicembre, relativo al riconoscimento dei sindacati ai fini di una contrattazione collettiva. Una mossa che era arrivata dopo i gravi problemi registrati dalla compagnia a settembre-ottobre, su tutta Europa.

Ryanair “accoglie con favore l’impegno positivo e costruttivo di ANPAC che ha portato alla firma formale di questo accordo 8 settimane dopo il primo incontro”. L’accordo di riconoscimento con Anpac – dice la compagnia – è significativo in quanto attualmente l’Italia conta quasi 80 dei circa 400 aeromobili della flotta di Ryanair: il 20% del corpo piloti di Ryanair.

Ryanair attende di collaborare con Anpac e con i neo eletti rappresentanti Ryanair in Anpac per concludere un primo Contratto Collettivo di Lavoro per i piloti impiegati direttamente dalla compagnia che sono di base in Italia.

«Questo accordo (che segue quello siglato nel Regno Unito con Balpa a gennaio) avvalora la decisione presa a dicembre dal Board di Ryanair sulla volontà di riconoscere i sindacati» dice Eddie Wilson, capo del personale di Ryanair. «L’aumento del 20% degli stipendi per la maggior parte dei nostri piloti e il riconoscimento degli organi sindacali in due importanti mercati (Regno Unito e Italia) che insieme rappresentano il 45% del nostro corpo piloti, dimostra quanto Ryanair sia determinata a sviluppare relazioni con quei sindacati che desiderano lavorare con noi e quanti progressi abbiamo compiuto in un breve periodo di tempo».