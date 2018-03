Sab Volley, titoli di coda: perde e retrocede

A una giornata dalla fine della stagione regolare, la Sab Volley Legnano deve dire addio alle speranze di salvezza a causa della sconfitta nella partita che avrebbe potuto tenere in corsa le giallonere.

La squadra di Buonavita cade 1-3 al PalaBorsani contro la Lardini Filottrano: con i tre punti le marchigiane scavalcano proprio le Aquile e salgono al penultimo posto con 17 punti (Legnano è ferma a 15), a una lunghezza dalla Foppapedretti sconfitta in casa da Scandicci e ora in pericolo. La Sab invece chiuderà a Novara, partita praticamente da missione impossibile e comunque inutile ai termini della retrocessione.

Contro Filottrano, davanti a un migliaio di spettatori accorsi per l’ultima casalinga delle giallonere, la Sab è partita molto bene vincendo a 18 il primo set, grazie all’impatto forte di Degradi e Pencova.

Dal secondo parziale però, la Lardini si è rimessa in carreggiata trascinata da un’eccellente Mitchem autrice di ben 29 punti, servita nel modo migliore dalla regia di Bosio. Set comunque equilibrati quelli centrali – Legnano ha perso a 22 e 23 – mentre nel quarto parziale la partita è sembrata definitivamente indirizzata verso la squadra di coach Nica.

Per la Sab altra prova di ottimo livello delle giù citate Degradi (19) e Pencova, con quest’ultima capace di mettere a terra cinque muri-punto. Ma con la rosa ridotta all’osso dalle cessioni in corso d’opera e con la società che ha perso pezzi durante la stagione, era davvero difficile per Legnano trovare la scossa vincente in questo finale di stagione. E nell’aria resta sospesa una domanda: perché accettare il ripescaggio senza avere le basi per una Serie A1 tranquilla?