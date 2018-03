Sabato 10 marzo, open day all’Università dell’Insubria

È tempo di pensare al “dopo maturità” e l’Insubria apre le sue porte.

A Varese sabato 10 marzo e a Como sabato 24 marzo, l’ateneo presenterà la sua offerta formativa. Sarà l’occasione per conoscere l’Università degli Studi dell’Insubria, attraverso presentazioni dei corsi, dei laboratori, delle attività di ricerca e con vere e proprie lezioni universitarie.

Durante l’Open Day, infatti, docenti, studenti, associazioni studentesche e uffici a supporto degli studenti sono a disposizione per dare chiarimenti e fornire testimonianze.

Inoltre, gli interessati potranno sostenere le prove anticipate di verifica della preparazione iniziale per il corso di laurea in Economia e management e per quelli di Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo. L’esito positivo della prova consentirà l’immatricolazione senza necessità di ripeterla.

Sarà anche organizzata la simulazione del test di ammissione per i corsi di laurea dell’area medico-sanitaria (sia a Varese che a Como).

I programmi delle giornate sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina: www.uninsubria.it/openday.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione all’evento utilizzando il form disponibile alla stessa pagina del sito.